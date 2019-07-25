В районе города Катовице в Польше совместная международная группа в составе представителей Госпогранслужбы Украины, польского подразделения CBSP (Гданьск), оперативного подразделения таможни Литвы при поддержке Европола обнаружила нелегальную фабрику по изготовлению табачных изделий.

Как сообщает Госпогранслужба, на этом незаконном производстве изготавливали фальсификат под видом известного мирового табачного бренда.

Во время операции правоохранители задержали организатора схемы - гражданина Польши. Также, на фабрике обнаружили 11 граждан Украины, которые были принудительно привлечены к производству сигарет.

Кроме того, недавно на территории Болгарии, в регионе Пловдив, оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины во взаимодействии с сотрудниками УБОП МВД Молдовы, УБОП МВД Болгарии и Европола обнаружили подпольную фабрику по изготовлению табачных изделий. На месте задержаны трое организаторов противоправной деятельности, которые являются гражданами Болгарии, а также семь граждан Украины и одного гражданина Молдовы, которые также принудительно удерживались в качестве работников.

По обоим случаям продолжаются следственные действия.