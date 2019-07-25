В воскресенье, 28 июля, Православная церковь Украины проведет свой первый крестный ход, который возглавит митрополит Епифаний, сообщает на странице мероприятия в Facebook.

«В этом году 28 июля 2019 мы будем отмечать 1031-летие Крещения Украины-Руси в своей независимой объединенной поместной Православной церкви Украины», - говорится в сообщении.

Так, в воскресенье в 08:30 на территории Софии Киевской запланирована божественная литургия во главе с митрополитом Епифанием, после чего, в 10:30 состоится Украинский крестный ход. Маршрут крестного хода будет пролегать от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улицу Трехсвятительскую в парк Владимирская горка.

В 11:00 у памятника князю Владимиру запланирован молебен, посвященный Крещению Украины-Руси.

