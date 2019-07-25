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В селе Крюковщина в Киевской области девушка подорвалась на гранате, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что взрыв было слышно на территории жилого массива «Европейский город» и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную девушку.

Сразу вызвали скорую помощь. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Как выяснилось, среди поля на расстоянии десяти метров от жилых домов сдетонировала граната. Девушка пострадала от осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей.

Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
ForUm

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