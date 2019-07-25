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В Трапезном храме Киево-Печерской лавры 26 июля в 17.00 состоится брифинг по случаю прибытия в столицу 19 святынь для участия в торжествах в честь Дня Крещения Руси.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, в торжествах примут участие 5 чудотворных икон Богородицы и мощи 19 святых.

На брифинге управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) расскажет об истории и значении святынь.

Представители СМИ смогут снять момент украшения икон для участия в праздничных мероприятиях.

На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых.

А также чудотворные иконы Богородицы Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская).

27 июля чудотворные иконы и мощи примут участие в молебне на Владимирской горке, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

После молебна святыни пронесут крестным ходом по центральным улицам столицы - в Киево-Печерскую лавру, где начнется праздничное Всенощное бдение, а на следующий день состоится торжественная Божественная литургия.

Святыни будут пребывать в Трапезном храме и будут доступны для поклонения всю ночь.

Аккредитацию СМИ проводит Центр информации УПЦ по тел.: (066) 095 14 76 или (068) 876 50 96.
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