Винницкая епархия Украинской Православной Церкви призвала премьер-министра Владимира Гройсмана найти для Православной Церкви Украины новое помещение, так как из-за действий митрополита Симеона (Шостацкого) епархия УПЦ осталась без кафедрального собора и без административного здания.

Фото: orthodox.vinnica.ua

Об этом сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ, передает Центр информации УПЦ.

«Решение неоднозначное, если не сказать – скандальное. Правда, дело не только в том, что премьер-министр светского государства официально заявляет о поддержке его правительством определенной религиозной организации. И даже не в том, что на здание, которое только что отдали новообразованной церковной структуре, уже несколько лет претендовали лютеране. Претендовали, кстати, не безосновательно, но, как оказалось, безуспешно», – отметили в епархии УПЦ.

В епархиальной пресс-службе указали на еще один аспект, который «не очень заметен, если смотреть из столицы, однако для Винницы едва ли не самый заметный».

«Винница – родной город премьера Гройсмана. Именно здесь, на посту городского головы, он начинал политическую карьеру. Владимиру Борисовичу хорошо известно, что в отличие от Киева, межконфессиональная ситуация на его малой родине уже более чем полгода достаточно напряженная. И главный фактор напряжения – местная епархия ПЦУ, которую возглавляет хорошо и давно знакомый премьеру митрополит Симеон (Шостацкий)», – подчеркнули в епархии.

Винницкие священнослужители напомнили, что еще в декабре прошлого года Шостацкий, переходя в ПЦУ, «прихватил» с собой кафедральный собор УПЦ и здание епархиального управления, хотя имел полную поддержку власти и мог получить от нее любую помощь.

«И власть, которая якобы заинтересована в межконфессиональном мире, не предложила ему никакой альтернативы. А альтернатива, как видим, все это время была и даже сейчас существует. Передачу здания на Лютеранской совершили едва ли не за один день – желания первых лиц государства творят чудеса. И это при том, что существенных проблем с недвижимостью в Киеве у ПЦУ нет. Так не целесообразно ли было предложить митрополиту Симеону "деятельность" не через присвоение себе чужого имущества, а путем размещения собственного епархиального управления в переданном для этого здании?» – поинтересовались в епархиальной пресс-службе.

Также в епархии считают, что «можно было пойти тем же путем и по отношению к Винницкой епархии УПЦ, которая одновременно потеряла и главный храм, и административное здание».

«Если для решения несуществующих проблем ПЦУ нашли здание в Киеве, то для решения насущной проблемы епархии, ограбленной бывшим управляющим, найти здание в Виннице совсем несложно. Для того, конечно, кто имеет желание. Но, как видим, в перечень желаний почти прежней власти не входят ни межконфессиональный мир, ни равное отношение ко всем религиозным организациям, ни обеспечение соблюдения прав человека», – отметили в епархии.