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Крестный ход, который состоится 27 июля – верующие Украинской Православной Церкви пройдут с молитвой от Владимирской горки – до Киево-Печерской лавры, будет посвящен теме исповедничества.

Фото: митрополит Антоний / Фейсбук

Об этом сказал Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью изданию «Комсомольская правда в Украине», сообщает Центр информации УПЦ.

«Во время каждого крестного хода мы обязательно молимся за мир, процветание и единство нашей Отчизны. Однако по уже  сложившейся традиции из года в год присутствует некая стержневая идея, вокруг которой молитвенно объединяется наша паства. И грядущий Крестный ход посвящен теме исповедничества, а также верности Богу и Церкви.

В нашей истории было достаточно непростых и трагических страниц. В определенные моменты многим даже казалось, что Церковь не выстоит перед гонениями и растворится в бушующем море политических страстей. Однако подвиг исповедников, которые до последнего, даже ценой своей жизни, сохраняли верность Богу, поддерживал десятки и сотни тысяч людей, не позволяя угаснуть в их сердцах искоркам веры. Прошли годы и посеянное исповедниками семя любви к Господу дало щедрые плоды. Это важно помнить всем нам. Особенно сейчас, когда Церковь подвергается новым испытаниям», - сказал митрополит Антоний.

Владыка Антоний рассказал, какие святыни привезут на крестный ход.

«В молитвенном шествии будут пронесены 5 чудотворных икон и мощи 19 святых. Среди них: Почаевская икона Пресвятой Богородицы, Касперовская икона Божьей Матери, Святогорский образ Богородицы, икона Божией Матери "Зимненская", стопа апостола Андрея Первозванного, мощи равноапостольного князя Владимира, мощи святителя Луки Крымского, икона с частью мощей священномученика Владимира (Богоявленского), мощи преподобного Кукши Одесского, мощи преподобного Лаврентия Черниговского, мощи преподобного Амфилохия Почаевского, мощи преподобных отцов Святогорских.

Любой благочестивый христианин сможет приложиться и помолиться возле святынь и после окончания шествия. Они будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской Лавре», - сообщил он.

Митрополит Антоний прокомментировал новость о готовности Константинополя привезти мощи апостола Андрея Первозванного на шествие ПЦУ.

«Мне сложно дать оценку этой информации. Наш крестный ход всегда масштабный и многолюдный. Может кому-то хочется хоть как-то повысить количество участников в своем мероприятии. Знаю лишь одно - в Киеве хранятся мощи апостола. Поэтому делать из соответствующего заявления  сенсацию или нагнетать какой-то искусственный ажиотаж, как минимум, неправильно.

Я не люблю комментировать чужую работу. Каждый сам отвечает за уровень своего профессионализма…», - отметил митрополит.
ForUm

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