Перспективы возвращения отобранных незаконным путем храмов УПЦ есть, и Церковь делает сейчас все необходимое для защиты прав верующих.

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Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью журналу «Пастырь и паства», сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Все-таки правда Божия, так же, как и человеческая, восторжествует. Наша Церковь делает все необходимое для защиты прав верующих как на национальном уровне, так и на международном. О случаях захватов храмов также информируются на постоянной основе Посольства иностранных государств в Украине и международные правозащитные организации», – рассказал управляющий делами УПЦ.

Он подчеркнул, что представители власти, которые считают, что, если они отберут храмы, то вместе с ними к ним отойдут и прихожане, ошибаются.

«Не отойдут. И последние события на Западной Украине тому подтверждение. Настоящих верующих людей, глубоко воцерковленных, обмануть невозможно. Они всегда будут в истинной Церкви», – подчеркнул митрополит Антоний.

По его словам, самое важное в сложившейся ситуации, чтобы священнослужители и религиозные общины грамотно выстраивали юридическую защиту – безотлагательно сообщали о случаях нарушения прав епископата, духовенства, мирян и учреждений УПЦ в Синодальный юридический отдел, фиксировали факты препятствования в проведении богослужений, захватов храмов, совершения провокаций, давления, угроз и т.д.

«В Киевской Митрополии существует горячая линия для тех священников и религиозных общин, чьи права нарушены, а также опубликована интерактивная карта захватов приходов Украинской Православной Церкви. Карта размещена на официальном сайте Юридического отдела и отражает реальную статистику захваченных храмов Украинской Православной Церкви», – сообщил управляющий делами УПЦ.

Он призвал настоятелей храмов канонической Церкви и членов ее религиозных общин привести документы на приход (храм) в соответствие, что значительно облегчит защиту прав общины в суде.

«Первое, на что следует обратить внимание, это учредительные документы религиозной общины. Все документы, предусмотренные законодательством для деятельности юридических лиц (устав, выписка и т.д.), должны обязательно быть в актуальном состоянии, – объяснил митрополит Антоний. – Весьма важно, чтобы у священника и религиозной общины были в наличии документы на право собственности или пользования храмом, а также документы на земельный участок, если таковые отсутствуют, необходимо в таком случае приложить максимум усилий, чтобы их получить».