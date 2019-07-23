У следствия есть новые наработки в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом глава Национальной полиции Сергей Князев сказал во время доклада президенту Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН.



Князев заявил, что до сих пор это преступление не раскрыто, однако у следствия есть определенные направления, по которым ведется расследование, при этом эти направления являются тайной следствия и не могут быть разглашены общественности.

«Господин президент, в настоящее время Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений своей работы по раскрытию убийства Павла Шеремета. Учитывая, что указанная информация имеет ограниченный доступ и находится в активной фазе, готов Вам доложить лично. На это я получил сегодня разрешение следователя (постановление на предоставление разрешения на разглашение сведений досудебного расследования) в определенном объеме, где мне делегировано разгласить данные предварительного расследования президенту Украины и министру внутренних дел Арсену Авакову», - сказал Князев.

После этого Зеленский вместе с Аваковым и Князевым пошли знакомиться с материалами следствия.

При этом Зеленский пообещал журналистам дать ответы на вопросы.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля 2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имеет четких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.

Во вторую годовщину убийства журналиста, 20 июля 2018 года, в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в рамках досудебного расследования отрабатываются 4 основные версии относительно мотивов совершения этого преступления: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Притуле).

В этот же день первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.

В августе 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в расследовании дела о гибели Шеремета появилась «ниточка», по которой идут «активные следственные действия».