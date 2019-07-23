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В Одесском Свято-Ильинском мужском монастыре прошли торжества, приуроченные к 170-летию со дня рождения и 25-летию со дня прославления преподобного Гавриила Афонского и Одесского чудотворца. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в день памяти преподобного Гавриила Афонского, 22 июля, в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре была отслужена праздничная Божественная Литургия, которую возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

По окончании Богослужения духовенство и верующие совершили крестный ход с мощами преподобного Гавриила Афонского. После службы  всех прихожан и гостей обители угощали выпечкой и чаем. 

Накануне дня памяти  преподобного митрополит Одесский и Измаилський Агафангел возглавил всенощное бдение в Свято-Ильинском мужском монастыре в сослужении иерархов УПЦ и духовенства города.

Гавриил Афонский (8 (20) января 1849, Киевская губерния — 19 октября (1 ноября) 1901, станица Новониколаевская (ныне г.Новоазовск), Таганрогский округ области Войска Донского) — православный подвижник, архимандрит, настоятель афонского Ильинского скита. Местночтимый святой Украинской Православной Церкви.

22 июля 1994 года по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела клирики Свято-Ильинского монастыря Одессы торжественно открыли захоронение архимандрита Гавриила и обрели его мощи. 

23 октября 1994 прославлен в лике святых угодников Божиих.
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