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На Волыни завершился молодежный православный фестиваль «Фавор» 8

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 22 июля торжественно открыл Всеукраинский православный молодежный фестиваль «ORTHOFEST», который уже второй год подряд проходит под Киевом.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел, на фестиваль прибыли более 300 участников в возрасте от 16 до 35 лет со всех областей Украины.

Его Блаженство поздравил молодежь и призвал с пользой провести эти дни.

Глава Синодального молодежного отдела, архиепископ Обуховский Иона поблагодарил Предстоятеля за молитвы и постоянную поддержку любых инициатив по работе с молодежью, благодаря чему молодежное движение в Украине развивается и приобретает новые интересные формы.

Фестиваль продлится до 27 июля и завершится участием всех участников в крестном ходе ко Дню крещения Руси от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры.

В течение 5 дней работы запланированы лекции известных богословов, мини-беседы со священнослужителями, экологическая лаборатория, мастер-классы по рукоделию, спортивные игры и занятия, а также выступления популярных музыкальных коллективов.

Фестиваль проводится Синодальным отделом Украинской Православной Церкви по делам молодежи по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
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