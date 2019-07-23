За 6 месяцев 2019 года индекс цен на жилье в Украине на первичном рынке вырос на 6%, а на вторичном - почти 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, сообщает «Экономическая правда».

С января по июнь 2019 года в Украине выросли цены на первичном рынке жилья - на 6%, а на вторичном - на 11,9% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Так, на первичном рынке жилья в Украине за указанный период выросли цены на: однокомнатные квартиры - на 4,5%; двухкомнатные квартиры - на 5,7% и на трехкомнатные квартиры - на 10,3%.

За первое полугодие этого года также выросли цены на вторичном рынке жилья: на однокомнатные квартиры - на 9,3%; на двухкомнатные квартиры - на 13,4% и на трехкомнатные квартиры - на 12,6%.