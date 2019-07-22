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В раннехристианском памятнике литературы «Дидахе» («Учение 12 апостолов» – Ред.) сказано, что у человека есть два пути – путь жизни и путь смерти, но какой дорогой пойти, каждый решает сам.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Церковь не принуждает человека ко спасению. Так, как и Бог не принуждает человека делать те или иные поступки. Задание Церкви – создать условия и открыть красоту жизни в Боге. Но сам человек выбирает, идти этим путем или от него отвернуться», – отметил владыка Антоний.

По его словам, следование по пути жизни не дается легко, за этот путь верующему нужно еще побороться.

«Побороться не с кем-то другим, а побороться с самим собой. Это путь достаточно узенький, в котором есть много опасностей. Но это единственный путь, который ведет человека к Жизни вечной, к бессмертию. И человек выбирает или не выбирает: он готов бороться с самой собой, своими страстями, грехами, пороками, или он выбирает другой путь», – объяснил митрополит Антоний.

Нужно помнить, что все заканчивается или бессмертием, или тупиком, предупредил он. Владыка Антоний при этом отметил, что такой тупик – не просто остановка, а бессмертие, в котором душа претерпевает адские муки.

«Это не угрозы, это реальность жизни человека», – заключил архиерей.
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