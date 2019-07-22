19 июля 2019 детективы Национального бюро задержали бывшего первого заместителя генерального директора государственного научно-исследовательского и проектного института титана, а прокуроры САП сообщили о подозрении в нанесении 1,258 млн долл. США вреда этом учреждении.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, бывший чиновник в сговоре с другими лицами на протяжении 2012-2013 гг. обеспечил перечисление Институтом титана иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1,258 млн долл. США за работы и услуги, которые, как выяснило следствие, на самом деле не предоставлялись. Чем нанес ущерб интересам государства в особо крупном размере.

20 июля 2019 Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста, а также возложил обязанности носить электронное средство контроля (браслет), сдать все паспорта в соответствующие органы.