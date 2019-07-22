Городской председатель Львова Андрей Садовой решил уйти с поста главы партии. Об этом он заявил в эфире ТСН.

«Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа – это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя», - отметил Садовой.

По его словам, он останется членом партии. В то же время, имя следующего лидера он тоже не назвал. «Наверное, мы не учли определенные тренды, наверное, мы были мало популистскими. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится», - считает глава Львова.

По данным главных экзитполов, «Самопомич» на выборах набрала менее 1% голосов.