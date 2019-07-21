Сегодня, 21 июля, во Львове, во время волеизъявления в округе №115 на участке №461982 произошел курьезный случай.

Как сообщает 032.ua со ссылкой на информацию Комитета избирателей Украины, почти сразу после открытия участка пришла голосовать 94-летняя львовянка, которая по документам должна была голосовать дома, поскольку не способна передвигаться.

Члены комиссии пытались убедить женщину вернуться домой и проголосовать там, но она в скандальной форме настояла на своем.

Представители УИК проголосовали и позволили ей сделать волеизъявления на участке, после чего женщина отказалась вбрасывать свой бюллетень в переносную урну.

Наблюдатели вынуждены были защищать стационарные ящики, чтобы львовянка не бросила туда бюллетень.

На место вызвали дочерей 94-летней женщины. Пока львовянки добирались до участка, пожилая дама уснула, а после приезда, скандал продолжился и суммарно длился почти 4 часа.

В конце концов возмущенная женщина решила порвать и съесть свои бюллетени, спасенные остатки которых сложили в пакет и из будут идентифицировать как испорченные при подсчете голосов.