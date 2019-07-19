Запорожский и Мелитопольский митрополит Лука 18 июля посетил детское отделение областного противотуберкулезного диспансера и передал в дар новое медицинское оборудование.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, вручая новое оборудование от имени всех верующих Запорожской епархии, митрополит Лука пожелал маленьким пациентам скорого выздоровления.

«Мне бы очень хотелось вам пожелать, чтобы вы делились со всеми той животворящей силой, которую дает нам Господь. Эта сила называется любовью. Делитесь ею со своими сверстниками, с вашими врачами, с родителями, с учителями. И тогда вам не придется эту силу экономить, как обычно экономят денежки, потому что она будет умножаться снова и снова. Это как радость, разделенная с другом не уменьшается, а увеличивается во сто крат. Радуйтесь сами и делитесь этой радостью со всеми, кто рядом. Больше улыбайтесь и тогда я уверен, вы очень скоро поправитесь…», - сказал митрополит.

Затем был совершен молебен, во время которого дети молились о скорейшем выздоровлении и о своих родителях и врачах.

Благодаря проекту «Любовь милосердствует» было приобретено оборудование, которое позволит вовремя заметить и предупредить осложнения, которые могут возникнуть во время противотуберкулезного лечения. Это кабина для проверки слуха и современный электрокардиограф, на сумму более 73 тысяч.