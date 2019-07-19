Столичная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в поджоге здания комплекса Киево-Печерской лавры.

Фото: ГСЧС в Киеве

Как сообщает «Сегодня», в середине января злоумышленник, находясь в нежилом здании на ул. Лаврской, поджег бумагу под пенопластом и старыми матрасами, вследствие чего вспыхнул пожар. Мужчина скрылся с места совершения преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

«По результатам предварительного расследования обвинительный акт по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) относительно поджигателя направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.