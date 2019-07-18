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В течение 13-18 июля 2019 года стоимость сжиженного газа на заправках снизилась на 10-40 коп./л

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

Например, на АЗС WOG и SOCAR сжиженный газ подешевел на 20 коп./л, до 13,28 и 13,27 грн/л. Также, на 20 коп./л цены снизили на АЗС KLO, до 13,19 грн/л.

На столичных станциях AVIAS, ANP и UKRNAFTA цены снизились на 20-25 коп./л, до 12,75-12,80 грн/л. На 10 коп./л газ подешевел на АЗС «БРСМ-Нафта» и Avantage 7, до 12,69 грн/л и 11,95 грн/л, соответственно. Также, цены снижались в других регионах покрытия сети.

Кроме того, снижение на 10-30 коп./л прошло в кропивницкой сети «РУР», одесского «Катрал», запорожский ZOG, харьковских «Род-Ник» и «Укргаздобычи», тернопольский «Автотехсервис», полтавский «Автотранс», ровненский «ОЛАС», а также сетях Jazz Oil, «Татнефть-АЗС-Украина», Marshal, Glusco, Sun Oil, Prime, Mango , Ultra и др.

Таким образом, сжиженный газ на АЗС в Украине за отчетный период подешевел на 15 коп./л, до 12,87 грн/л.

Добавим, что по данным UPECO, снижение на заправках проходит на фоне падения оптовой цен на газ с начала июля на 3 426 грн/т (-1,82 грн/л) до 19 663 грн/т (10,42 грн/л). Кроме того, средневзвешенная цена сжиженного газа производства «Укргаздобычи» на аукционах УЭБ с начала июля снизилась с 21 014 грн/т (11,13 грн/л) до 17 056 грн/т (9,04 грн/л) по состоянию на 17 июля 2019 года.
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