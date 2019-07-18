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Четвёртый информационный бюллетень о нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви опубликовал вчера в сети Отдел внешних церковных связей УПЦ.

Фото: Фома в Украине

Выпуск охватывает период с 11 июня по 16 июля, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

В четвертом номере бюллетеня освещена информация по таким трем направлениям: факты захватов храмов и других случаев применения физической силы и оказания давления на прихожан УПЦ с целью принудительного перевода храмов и религиозных общин в ведение «ПЦУ»; случаи прямого административного и силового давления на священнослужителей УПЦ со стороны органов государственной власти Украины; защита прав священнослужителей и прихожан УПЦ в судебном поле.

Бюллетень опубликован на украинском языке. Англо- и русскоязычные версии будут доступны в ближайшее время.

Скачать его можно на сайте Отдела. Там же можно найти архивные выпуски.
ForUm

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