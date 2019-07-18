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В день праздника обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, 18 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил молебен с акафистом преподобному Сергию перед мощами подвижника в Свято-Троицкой Лавре.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, богослужение состоялось в 04.45 утра в Троицком соборе обители.

После молебна многочисленные паломники молились с Предстоятелем у мощей, подходили к Его Блаженству с просьбой благословить их и помолиться.

Вчера Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе монастыря.
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