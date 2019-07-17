Активисты новой Православной Церкви Украины на Тернопольщине заменили замки на дверях храма и мешали проводить богослужения прихожанам УПЦ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 12 июля активисты ПЦУ незаконно заменили сердцевины в замках храма УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Людвище, Шумского района Тернопольской области. Таким образом активисты пытались помешать прихожанам УПЦ молиться.

«На следующий день, 13 июля, в храме не состоялось богослужение - всенощное бдение. А на следующий воскресный день литургию начали совершать под храмом, поскольку все утро сторонники новой религиозной организации не давали возможности своим односельчанам помолиться - выкрикивали в их адрес унизительные реплики и ругательства», - рассказали в УПЦ.

Людвище - единственное село, в котором решили попытаться ввести поочередные богослужения. Однако это не помогло сохранить религиозный мир.

«К сожалению, никогда не может быть спокойно с теми людьми, у которых нет цели молиться, а только колотить», - отметил клирик Тернопольской епархии протоиерей Георгий Прокопчук.

«Услышав о приезде наряда полиции вообще стали разбегаться, чуть не наехали автомобилями на людей, защищая свои права, пытались задержать их до приезда полиции», - рассказал свидетель происходящего Андрей Стратюк.

Поскольку храм остался закрытым, священнику и прихожанам УПЦ пришлось в тот день совершать богослужения на паперти собственного храма.

В селе религиозный конфликт начался еще зимой, отметил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы. Протоиерей Михаил рассказал, что 4 февраля в Людвище активисты ПЦУ провели собрание и, вопреки протесту прихожан религиозной общины УПЦ, перерегистрировали храм.

«На собрании людей было много, был скандал, спор. Они оформили протокол. Написали, что 93 человека были на собрании, и все 93 - за ПЦУ», - отметил священнослужитель.

По факту противоправных действий активистов ПЦУ верующие подали заявление в правоохранительные органы.