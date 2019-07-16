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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен состояться до его визита в Варшаву, запланированного на 1 сентября.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

«Мы действительно планируем визит в Польшу 1 сентября по приглашению президента Дуды. Официальная украинская сторона подтвердила свое участие. Там соберется много лидеров, и, я думаю, президент США обязательно приедет, учитывая тему встречи в Варшаве (80-й годовщина начала Второй мировой войны. - Ред.) «, - отметил Пристайко.

«Мы планируем наш визит раньше. Мы планируем еще некоторые мероприятия, основную роль в этом играет наше посольство в Соединенных Штатах», - подчеркнул Пристайко, отметив, что «у нас есть приглашение от президента Трампа, но конкретной даты пока нет».

После отставки посла Украины в США Валерия Чалого эта работа будет продолжаться под руководством временного поверенного в делах, фамилия которого сейчас согласовывается, сказал дипломат.

По его словам, стороны сейчас определяют даты, «это связано с графиками президентов».

 
ForUm

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