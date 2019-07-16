В Польше в селе Турковичи в Свято-Покровском женском монастыре 15 июля тысячи православных из Украины и Польши отметили день Турковицкой иконы Божией Матери.

Фото: УПЦ

Епископ Украинской Православной Церкви Виктор (Коцаба) принял участие в торжествах, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Всенощное бдение накануне и Божественную литургию в день праздника возглавил архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий в сослужении представителей епископата и духовенства из епархий Польской и Украинской Православных Церквей.

По завершению Литургии и крестного хода вокруг храма, ко всем собравшимся со словом приветствия и благодарности обратился управляющий епархией архиепископ Люблинский и Холмский Авель.

Епископ Виктор поздравил архиепископа Авеля и верующих с праздником от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви, и передал напрестольное Евангелие для строящиеся храма в честь преподобномученицы Параскевы.

В ответ владыка Авель выразил благодарность Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, в частности, отметив: «Православные в Польше знают только одну каноническую Украинскую Православную Церковь под руководством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которого искренне уважают в Польской Православной Церкви».

В этот же день иерархи побывали на кладбище села Сагринь, где построен памятник сотням захороненных из украинских окрестных сел, которые 10 марта 1944 года стали жертвами войны и братоубийственной борьбы, и трагически погибли.

Накануне чествования Турковицкой иконы Божией Матери, 14 июля, епископ Виктор сослужил за Божественной Литургией архиепископу Авелю в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Люблин.

Память Турковицкой иконы Божией Матери Православная Церковь отмечает 15 июля, в день праздника Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Турковичи находятся неподалеку от границы Украины с Польшей.

По преданию, в городе Белз (Польша) в XIV веке находилась величайшая святыня - икона Богоматери, написанная святым евангелистом Лукой. Польский князь Владислав Огольский, уезжая в город Ченстохова, забрал ее с собой, несмотря на просьбы и возмущение православных.

В дороге, когда икона находилась вблизи села Турковичи, произошло чудо. После остановки шесть пар лошадей не могли сдвинуть карету с иконой, от которой стало исходить сияние. Однако князь Владислав, несмотря на это, захотел скорее отвезти икону в Ченстохов.

Сразу после его отъезда на месте, где стояла икона, появилась другая икона Божией Матери, которая плакала. Она была в точности такая же, как та, которую вывез князь Владислав. Местные жители стали возносить свои молитвы перед иконой и захотели построить здесь церковь. На следующий день место это поросло ромашками, указывая, таким образом, величину дома Божиего, а строительство церкви сопровождалось чудесными явлениями.

На месте обретения чудотворной Турковицкой иконы был основан мужской Турковицкой монастырь, который был закрыт униатами в 1789 году. Обитель была восстановлена как женская 5 декабря 1902 года.