также в разделеРелигия
В Томашовке, в скиту киевского Свято-Введенского монастыря УПЦ, тысячи православных отметили праздник Положения ризы Божией Матери 9
В Одессе верующие УПЦ оказали помощь пациентам психиатрической больницы 10
Грузинский Патриарх окрестил 564 ребенка 9
В Одессе неизвестные осквернили храм УПЦ в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 7
На Одещине строят уникальный духовно-культурный центр УПЦ в византийском стиле 15
В УПЦ на пресс-конференции 17 июля презентуют программу торжеств ко Дню Крещения Руси 52
Молодёжный православный фестиваль УПЦ под Киевом соберет сотни участников 21
В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода с Песчанской иконой Божьей Матери 29
На Закарпатье верующие УПЦ прошли ночным крестным ходом в честь иконы «Скоропослушница» 44
В РПЦ рассказали, что Томос не дает ПЦУ автокефальный статус 45
Вернувшаяся из ПЦУ община Морозовки единогласно проголосовала за единство с УПЦ 29
СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода религиозных приходов УПЦ в ПЦУ 28
В Виннице верующие УПЦ помолились у захваченного Спасо-Преображенского собора, несмотря на попытки активистов ПЦУ помешать проведению молебна 33
В РПЦ надеются, что «личный контакт» Путина с Зеленским поможет исправить ошибки прошлого 55
На Западной Украине почтили память епископа Тихона (Чижевского) в годовщину его смерти 9
На Одесщине появился новый храм УПЦ в честь первоверховных апостолов Петра и Павла 14
В Полтаве тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой Богородицы 22
В Почаевской лавре приняли воспитанников детского дома из Казахстана 16

В Польше в селе Турковичи в Свято-Покровском женском монастыре 15 июля тысячи православных из Украины и Польши отметили день Турковицкой иконы Божией Матери.

Фото: УПЦ

Епископ Украинской Православной Церкви Виктор (Коцаба) принял участие в торжествах, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Всенощное бдение накануне и Божественную литургию в день праздника возглавил архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий в сослужении представителей епископата и духовенства из епархий Польской и Украинской Православных Церквей.

По завершению Литургии и крестного хода вокруг храма, ко всем собравшимся со словом приветствия и благодарности обратился управляющий епархией архиепископ Люблинский и Холмский Авель.

Епископ Виктор поздравил архиепископа Авеля и верующих с праздником от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви, и передал напрестольное Евангелие для строящиеся храма в честь преподобномученицы Параскевы.

В ответ владыка Авель выразил благодарность Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, в частности, отметив: «Православные в Польше знают только одну каноническую Украинскую Православную Церковь под руководством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которого искренне уважают в Польской Православной Церкви».

В этот же день иерархи побывали на кладбище села Сагринь, где построен памятник сотням захороненных из украинских окрестных сел, которые 10 марта 1944 года стали жертвами войны и братоубийственной борьбы, и трагически погибли.

Накануне чествования Турковицкой иконы Божией Матери, 14 июля, епископ Виктор сослужил за Божественной Литургией архиепископу Авелю в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Люблин.

Память Турковицкой иконы Божией Матери Православная Церковь отмечает 15 июля, в день праздника Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Турковичи находятся неподалеку от границы Украины с Польшей.

По преданию, в городе Белз (Польша) в XIV веке находилась величайшая святыня - икона Богоматери, написанная святым евангелистом Лукой. Польский князь Владислав Огольский, уезжая в город Ченстохова, забрал ее с собой, несмотря на просьбы и возмущение православных.

В дороге, когда икона находилась вблизи села Турковичи, произошло чудо. После остановки шесть пар лошадей не могли сдвинуть карету с иконой, от которой стало исходить сияние. Однако князь Владислав, несмотря на это, захотел скорее отвезти икону в Ченстохов.

Сразу после его отъезда на месте, где стояла икона, появилась другая икона Божией Матери, которая плакала. Она была в точности такая же, как та, которую вывез князь Владислав. Местные жители стали возносить свои молитвы перед иконой и захотели построить здесь церковь. На следующий день место это поросло ромашками, указывая, таким образом, величину дома Божиего, а строительство церкви сопровождалось чудесными явлениями.

На месте обретения чудотворной Турковицкой иконы был основан мужской Турковицкой монастырь, который был закрыт униатами в 1789 году. Обитель была восстановлена как женская 5 декабря 1902 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
901 грн.
8
Теги