Полякам дозволять працювати лише чотири дні на тиждень

Уряд Польщі готується до запровадження масштабного трудового експерименту — перехід на 4-денний робочий тиждень без зниження зарплати. Про це повідомляє міжнародна юридична фірма Eversheds Sutherland, яка супроводжує юридичні аспекти реформи.

Офіційний початок планується вже у червні: до 30 червня 2025 року уряд має оголосити детальні правила запуску пілотного проєкту, а повноцінне впровадження планується завершити до листопада 2027 року.

Передбачається, що працівники зможуть самостійно обрати одну з трьох моделей:

- 4-денний робочий тиждень зі збереженням 100% зарплати.

- 6-годинний робочий день (замість стандартних 8-ми).

- Більше оплачуваних днів відпустки протягом року.

Реформа торкнеться насамперед державного сектору та великих компаній, які добровільно погодяться взяти участь у пілоті. Після його аналізу та коригування програма стане національною.

Ініціатори змін вказують, що головна мета — покращення балансу між роботою та життям, зниження рівня професійного вигорання, підвищення продуктивності та привабливості польського ринку праці. «Ми говоримо не лише про додатковий вихідний, а про перебудову трудових відносин у бік гнучкості та довіри. Люди працюють краще, коли мають більше часу на відновлення», — пояснюють у супровідних документах до проєкту.

Варто зазначити, що Польща — не перша країна, яка намагається впровадити коротший робочий тиждень.

Ісландія успішно протестувала 4-денку ще у 2015–2019 роках: продуктивність зросла або залишилася незмінною. Японія, Бельгія, Іспанія, а також низка компаній у Великій Британії теж уже мають позитивний досвід впровадження. У багатьох із цих країн скорочення робочого часу не знизило ефективності, зате зменшило кількість лікарняних і підвищило рівень щастя працівників.

Якщо експеримент буде визнано успішним, Польща стане першою країною Центрально-Східної Європи, яка законодавчо запровадить 4-денний тиждень як нову норму праці.