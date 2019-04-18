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Российская Федерация запрещает импортировать из Украины ряд видов трубной продукции.

Об этом следует из документа «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года», сообщает «Экономическая правда».

Речь идет о трубной продукции из черных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов.

Согласно опубликованному постановлению, под запрет, в частности, попали трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), в том числе из коррозионностойкой стали, трубы круглого поперечного сечения из железа или нелегированной стали, трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения.

Кроме того, запрещен импорт из Украины некоторых видов стальной проволоки и канатов.

Напомним, Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину.

10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень подпадающих под эмбарго товаров из России, включив в него, в частности, стеклотару и формалин.
ForUm

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