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Украина попала на 9 место в рейтинге стран с наибольшим объемом мусора на одного жителя по версии американского агентства 24/7 Wall Street.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на USA Today.

Страны в рейтинге распределились таким образом:

  1. Канада - 36,1 тонна мусора на человека;
  2. Болгария - 26,7 тонн мусора на человека;
  3. США - 25,9 тонн мусора на человека;
  4. Эстония - 23,5 тонн мусора на человека;
  5. Финляндия - 16,6 тонн мусора на человека;
  6. Армения -  16,3 тонны мусора на человека;
  7. Швеция - 16,2 тонны мусора на человека;
  8. Люксембург - 11,8 тонн мусора на человека;
  9. Украина – 10,6 тонн мусора на человека;
  10. Сербия - 8,9 тонн мусора на человека.

Украина в рейтинге страна с наибольшим количеством населения после США с населением 325 147 121 человек.

Указывается, что Украину населяет 44 831 135 человек. Суммарно за 2017 год Украина произвела 474 106 025 тонн мусора. Указывается, что степень переработки отходов составляет – 3,2%.

«Украина, один из крупнейших торговцев оружием в мире, производит чуть более 474 миллионов метрических тонн отходов в год, 448 миллионов из которых - опасные отходы. Ни одна из 105 стран, по которым имеются данные об опасных отходах, не производит больше таких отходов», - говорится в результатах американского анализа.

Сообщается, что правительство Украины признало управление опасными отходами наиболее насущной и критической проблемой, которая должна решаться при обращении с отходами в целом. Основной причиной отсутствия инициатив по утилизации данных отходов называется  »недостаток финансирования».

Большая часть других 26 миллионов метрических тонн отходов в Украине - это твердые бытовые отходы и сельскохозяйственные отходы, которые включают в себя мусор, произведенный на фермах, птицефабрики и бойни, отходы сбора урожая, стоки удобрений с полей и пестициды.

Отмечается, что во многих странах, включенных в список, строительная отрасль часто является крупнейшим виновником, производя более 90% всех отходов, производимых в стране.

Чтобы определить крупнейших производителей отходов, агентство рассчитало объем специальных отходов и регулярных твердых бытовых отходов на душу населения, производимых каждой страной, используя данные из глобальной базы данных Всемирного банка «Что такое отходы?», которая последний раз обновлялась в сентябре 2018 года.

Суммировали для каждой страны тонны отходов за 2017 год по спецкатегориям сельскохозяйственных отходов, строительства и сноса, электронных отходов, опасных отходов, промышленных отходов, медицинских отходов и общих коммунальных отходов.
ForUm

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