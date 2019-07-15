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В Киево-Печерской лавре, в храме Рождества Пресвятой Богородицы, 17 июля в 14.00 состоится пресс-конференция «День Крещения Руси: молебен на Владимирской горке и Крестный ход-2019».

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, на пресс-конференции будет представлена полная программа торжеств 27-28 июля.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) расскажет о святынях - мощи 8 святых и 5 чудотворных икон, которые будут доставлены в столицу и доступны для поклонения; о почетных гостях торжеств, которые прибудут из Поместных Православных Церквей; о 3 новых святых Украинской Православной Церкви, которые будут прославлены на праздничной Божественной литургии.

Также руководитель отдела по работе со СМИ Центра информации УПЦ Дарья Малашина-Мазур расскажет об особенностях аккредитации на праздничные мероприятия в этом году.

Аккредитацию на пресс-конференцию проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76. Вход на пресс-конференцию - по журналистским удостоверениям.
ForUm

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