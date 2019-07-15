С 15 июля в вестибюле станции столичного метро «Нивки» (выход к пожарной части) и станции «Ипподром» (выход к Ипподрому) прекращены продажа и прием жетонов, сообщает пресс-служба подземки.

Отмечается, что здесь будут работать только современные средства оплаты.

«В то же время ранее купленные жетоны вы сможете еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных», – говорится в сообщении.

Напомним, полностью жетоны будут постепенно выведены из обращения до 30 октября 2019 года.