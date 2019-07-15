В селе Малая Иловица Шумского района Тернопольской области, на родине преподобного Амфилохия Почаевского, 13 июля была совершена Божественная Литургия.

Фото: pochaev.org.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Свято-Успенской Почаевской лавры, Богослужение в селе, где родился и вырос святой, возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий. Ему сослужили наместник Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир, ректор Почаевской духовной семинарии архиепископ Шумский Иов и представители духовенства.

Перед началом Литургии был отслужен водосвятный молебен с акафистом преподобному Амфилохию. Богослужебные песнопения исполняли большой лаврский хор и хор местного храма.

Во время посещения малой родины преподобного Амфилохия, паломники имели возможность побывать в доме, где вырос и провел последние годы своей жизни преподобный.