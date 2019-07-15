также в разделеРелигия
Вернувшаяся из ПЦУ община Морозовки единогласно проголосовала за единство с УПЦ 11
СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода религиозных приходов УПЦ в ПЦУ 12
В Виннице верующие УПЦ помолились у захваченного Спасо-Преображенского собора, несмотря на попытки активистов ПЦУ помешать проведению молебна 16
В РПЦ надеются, что «личный контакт» Путина с Зеленским поможет исправить ошибки прошлого 11
На Западной Украине почтили память епископа Тихона (Чижевского) в годовщину его смерти 9
На Одесщине появился новый храм УПЦ в честь первоверховных апостолов Петра и Павла 11
В Полтаве тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой Богородицы 15
В Почаевской лавре приняли воспитанников детского дома из Казахстана 16
Митрополит Онуфрий объяснил, чем отличается вера сердца и ума 17
УПЦ: В храме Амфилохия Почаевского на Львовщине замироточила икона Богородицы 13
На Тернопольщине неизвестные осквернили и ограбили отобранный у УПЦ храм 8
В Кипрской Церкви заявили, что предоставление Томоса Украине должно было соответствовать правилам и традициям Церкви 38
Митрополит Онуфрий рассказал, от чего рождается вера 49
В Северодонецке верующие УПЦ прошли крестным ходом с молитвой о защите города 37
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, как верующему человеку раскрыть свои таланты 29
В Одессе более 10 тысяч верующих УПЦ прошли крестным ходом с Касперовской чудотворной иконой (фото, видео) 19
Владимир-Волынский митрополит УПЦ: Христианин не может поддерживать кандидатов, которые пренебрегают Божьими заповедями 14
Наместник Киево-Печерской лавры – о ПЦУ: Это не Церковь, а политическое сборище, которое создано прежней властью при поддержке Стамбула 38

В селе Малая Иловица Шумского района Тернопольской области, на родине преподобного Амфилохия Почаевского, 13 июля была совершена Божественная Литургия.

Фото: pochaev.org.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Свято-Успенской Почаевской лавры, Богослужение в селе, где родился и вырос святой, возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий. Ему сослужили наместник Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир, ректор Почаевской духовной семинарии архиепископ Шумский Иов и представители духовенства.

Перед началом Литургии был отслужен водосвятный молебен с акафистом преподобному Амфилохию. Богослужебные песнопения исполняли большой лаврский хор и хор местного храма.

Во время посещения малой родины преподобного Амфилохия, паломники имели возможность побывать в доме, где вырос и провел последние годы своей жизни преподобный.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги