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Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в очередном выпуске телепередачи «Слово Предстоятеля» на «Интере» расскажет, от чего рождается вера.

Фото: Митрополит Онуфрий / Фейсбук

Тридцать девятый выпуск еженедельной программы выйдет в субботу, 13 июля в 07.00, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на анонс программы на официальной странице телеканала «Интер» в Фейсбук.

«Для того, чтобы спастись и быть причастником вечной жизни и блаженства, человек должен иметь веру в сердце. Вера в сердце рождается от дел», – сказал Митрополит Онуфрий.

Он также объяснил, что является причиной скорбей и болезней.

«Скорби и болезни являются «солдатиками» Божьими, которых Бог посылает нам, когда мы буйствуем в грехах. Они дают нам возможность правильно посмотреть на себя и на все, что нас окружает. Давайте будем заставлять сами себя исправлять свою жизнь и не заставлять Господа, чтобы он посылал к нам своих «солдатиков»», - подчеркнул Блаженнейший.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель УПЦ рассказал о том, как человек должен относиться к Богу и мирским богатствам.

«Все материальные блага созданы, чтобы служить человеку, а не для того, чтобы человек им служил. Человек должен служить Богу, а сокровища земные должны служить человеку», – пояснил Предстоятель.
ForUm

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