Раскрытие талантов — бесконечный процесс.

Фото: Митрополит Антоний / Фома в Украине

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине».

«Всё прекрасное, что есть в нас, сделано рукой Божьей с огромной любовью и заботой о нас.

Раскрывая драгоценные дары, порой скрытые в глубинах нашей сущности, мы каждый раз соприкасаемся с Богом, с Его великолепной и совершенной задумкой относительно нас. Это чудо.

Часто мы рисуем себя в своем воображении совсем другими, нежели являемся на самом деле, и пытаемся найти в себе качества и способности, совершенно противоположные нашим настоящим талантам, меняем свой истинный лик до неузнаваемости. Именно это не дает покоя, гложет нас всю жизнь, и мы не понимаем, что происходит и почему мы несчастны. А копать‑то и искать надо в другом месте. Не наш это путь, и одежка не под наш размер», - сказал митрополит Антоний.

Владыка рассказал, как верующий человек должен смотреть на жизнь.

«Человек, ищущий Бога, начинает прислушиваться к себе, реагировать на изменения и возможные знаки Божьи, старается слушать свою совесть, соотносить свои действия и мысли со Словом Божиим, смотреть на жизнь сквозь призму евангельских высказываний и заповедей.

Только в таком случае можно противостоять ложным установкам и ориентирам, которые разрушают нашу жизнь, не делают ее счастливой. Можно даже изменить изначально неверно выбранный маршрут. История Церкви знает множество таких примеров», - отметил он.

Управделами УПЦ привел пример из жизни известного святого.

«Один из них — жизнь святителя Луки Крымского. С детства он был серьезно увлечен живописью и решил во что бы то ни стало стать художником, готовился к поступлению в Санкт-Петербургскую академию художеств.

Но во время вступительных экзаменов он засомневался и отчетливо вдруг осознал, что не имеет права заниматься тем, что нравится, увлекает, это не серьезно, забава, он должен трудиться, чтобы облегчить страдания других людей. Именно так, прочитав высказывание Спасителя о делателях жатвы: «Жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9:37), — Лука воспринял призыв служить людям Божиим и круто изменил свою жизнь.

Юноша решил поступить на медицинский факультет Киевского университета и стать врачом. Талант же художника очень пригодился святителю в его работе, в скрупулезных анатомических исследованиях. Он с отличием окончил обучение и сразу же был определен врачом в госпиталь, так как началась Русско-японская война», - рассказал митрополит.

Владыка Антоний объяснил, для чего нам дарованы таланты.

«Наши таланты — это наше служение Богу. Они именно с такой целью нам и даны. А наше творчество — неповторимый личный ответ Господу на Его любовь, на призыв идти к Нему, радоваться вместе с Ним», - сказал митрополит.