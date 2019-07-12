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Если двигаться вслед за апостолами Петром и Павлом по дороге покаяния и любви, это станет главным решением жизни верующего человека.

Фото: УПЦ

Об этом написал в своем блоге на сайте «КП в Украине» управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Сердечное покаяние смывает ветхое прошлое с души, очищает ее и дарит ей новые одежды настоящей жизни - жизни во Христе. Такое чудесное преображение - из ветхого в нового человека - произошло и в жизни первоверховных апостолов Петра и Павла», - отметил он.

По словам владыки Антония, наименование апостолов "первоверховные" говорит, в первую очередь, не об их первенстве среди других апостолов, а о том, что они совершили величайший подвиг.

«Они стали первопроходцами: первыми прошли дорогой Христа и проложили путь для других к вершинам духовной жизни и Богообщения, - поясняет митрополит. - И если мы с вами решим двигаться вслед за ними – путем покаяния и любви, то это станет главным решением нашей жизни. Судьбоносным и спасительным».

Митрополит Антоний отметил, что День святых Петра и Павла выпадает на середину лета, «когда все семена давно посажены и пришло время собирать плоды».

«Главный духовный плод для христианина - покаяние. Именно этому нас учат святые апостолы Петр и Павел. И учат не только словами, но и своим личным примером. Один из них предал своего Учителя, а другой - гнал Его. Но оба нашли в себе силы для покаяния и начала новой жизни. Возможность покаяться есть и у каждого из нас. С Божьей помощью мы можем изменить свою жизнь, признав свою неправоту и совершенные ошибки», - поясняет управляющий делами УПЦ.

В день праздника святых Петра и Павла владыка пожелал всем верующим учиться у святых апостолов «твердости веры и покаянию, жизни по заповедям Божиим, смирению и любви».
ForUm

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