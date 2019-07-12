Христиане восточного обряда 12 июля отмечают один из величайших христианских праздников – День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Это день памяти двух апостолов, которые приняли мученическую смерть от рук язычников за распространение знаний об Иисусе Христе и христианство в целом.

Петр и Павел, согласно Евангелию, были учениками Иисуса Христа. По преданию, апостол Петр был старшим братом апостола Андрея, и до встречи с Христом носил имя Симон. Апостольское имя Петр - с греческого «камень» или «скала» - дал ему Иисус Христос, когда позвал идти за собой как ученика и последователя.

В то же время Христос наделил своего ученика способностью исцелять людей и быть защитником рыбаков. Петр первым из всех апостолов поверил в божественное предназначение Иисуса Христа и был особенно предан Ему. Именно Петр был первым из апостолов, кому Христос явился после своего воскресения.

Павел, в отличие от Петра, не познал Христа во время его земной жизни. Более того, до крещения он был ненавистником христиан. Оба апостола отказались от языческой веры и посвятили всю свою жизнь прославлению Христа и его веры.



В этот день завершается первый летний пост – Петровка.

К празднику люди наводили порядок в своих домах, делали венки из полевых цветов и надевали их на церковную службу.

Под запретом - тяжелый физический труд.

Не стоит работать на земле, выполнять строительные работы, проводить генеральную уборку. Допускаются мелкие бытовые хлопоты и неотложные дела, такие как мытье посуды, полив растений.

Шить, вязать, вышивать и заниматься рукоделием в праздник Петра и Павла также нельзя.

Также на Петра и Павла не заключают браки.