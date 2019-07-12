также в разделеОбщество
ФРГ выделила €760 тысяч для пострадавших от войны на Донбассе 7
Среди всех государственных сайтов Украины выбрали лучший 10
Львовское метро может стать реальностью 18
Суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского 30
«Нежелательный» конгресс украинцев: МИД призвал мир усилить давление на РФ 32
Судью из Крыма впервые осудили за госизмену 17
Во Вроцлаве остановили антиукраинский митинг 30
«Схемы» поймали на мошенничестве скандальный Окружной админсуд Киева 75
В России Всемирный конгресс украинцев назвали «нежелательным» 37
11 июля. Картина дня 51
На Киевщине суд оправдал мужчину, который назвал мэра «гандоном» 62
В Германии боевик «ДНР» отделался условным сроком 20
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет 61
Контрразведчик СБУ продавал информацию с телефонов граждан 47
Прокуратура взялась за обстрел колонны с главой ОГА на Донбассе 23
Начальник Волынской таможни объявлен в розыск 40
С сентября учеников младших классов обяжут носить спецжилеты 72
Абромавичуса назначили главой набсовета «Укроборонпрома» 19

Христиане восточного обряда 12 июля отмечают один из величайших христианских праздников – День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Это день памяти двух апостолов, которые приняли мученическую смерть от рук язычников за распространение знаний об Иисусе Христе и христианство в целом. 

Петр и Павел, согласно Евангелию, были учениками Иисуса Христа. По преданию, апостол Петр был старшим братом апостола Андрея, и до встречи с Христом носил имя Симон. Апостольское имя Петр - с греческого «камень» или «скала» - дал ему Иисус Христос, когда позвал идти за собой как ученика и последователя.

В то же время Христос наделил своего ученика способностью исцелять людей и быть защитником рыбаков. Петр первым из всех апостолов поверил в божественное предназначение Иисуса Христа и был особенно предан Ему. Именно Петр был первым из апостолов, кому Христос явился после своего воскресения.  

Павел, в отличие от Петра, не познал Христа во время его земной жизни. Более того, до крещения он был ненавистником христиан. Оба апостола отказались от языческой веры и посвятили всю свою жизнь прославлению Христа и его веры.

В этот день завершается первый летний пост – Петровка.  

К празднику люди наводили порядок в своих домах, делали венки из полевых цветов и надевали их на церковную службу.

Под запретом - тяжелый физический труд.

Не стоит работать на земле, выполнять строительные работы, проводить генеральную уборку. Допускаются мелкие бытовые хлопоты и неотложные дела, такие как мытье посуды, полив растений.

Шить, вязать, вышивать и заниматься рукоделием в праздник Петра и Павла также нельзя.

Также на Петра и Павла не заключают браки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2802 грн.
406
Теги