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В центре Чернигова археологи нашли захоронение ребенка 12-го века. Об этом сообщил руководитель проекта «Историческая правда» Вахтанг Кипиани.

«Центр Чернигова. Найдено захоронение ребенка времен Киевской Руси, XII век. Такое довольно редко бывает», - написал он в Facebook.

Как сообщил исследователь Игорь Игнатенко, на этой территории были найдены следы забора и обломки керамических изделий 12 века, что свидетельствует о наличии на том месте усадеб. Археологи нашли в этом месте и подвал, в котором находилось большое количество фрагментов украшений 12-13 века, точильные бруски из камня, пряслице, наконечники стрел и другие предметы из бетона и камня.
ForUm

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