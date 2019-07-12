11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, - говорится в сводке штаба ОСО.

Также противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» - 7 раз.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения.

По данным разведки, 11 июля трех оккупантов уничтожено и четверо ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.