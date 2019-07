Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для многих стран центральной и восточной Европы. Об этом он сообщил в своем твиттере.



«Распад Советского Союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и ясно: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для россиян», - написал он в Twitter.

The collapse of the Soviet Union was NOT the greatest geopolitical catastrophe of the century. Today in Georgia I want to say loud and clear: the USSR collapse was a blessing to Georgians, Poles, Ukrainians and the whole of Central and Eastern Europe. And also to Russians.