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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для многих стран центральной и восточной Европы. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Распад Советского Союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и ясно: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для россиян», - написал он в Twitter.

 


 

 

Напомним, обращаясь к украинцам Туск сказал, что «в моих глазах вы все – герои».
ForUm

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