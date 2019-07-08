Председатель Европейского Совета Дональд Туск заверил Украину в своей непоколебимом уважении и поддержке.

Об этом он сказал на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

«В моих глазах вы все – герои. Именно так я видел вас во время Революции достоинства на Майдане, а также затем, когда вы защищали суверенитет и территориальную целостность и одновременно строили современное государство и вводили демократические стандарты. Несмотря на бедность, которая все еще остается во многих местах, несмотря на страдания, принесенные войной, несмотря на трудности реформ, вы устояли. Европейский Союз должен гордиться и быть благодарным за то, что имеет такого партнера», - сказал он.

Туск подчеркнул, что будет оставаться на стороне Украины, какую бы должность ни занимал в дальнейшем. «В течение всех этих лет я всегда старался поддержать Украину в Европе, а Европу - в Украине. Отвага и решимость украинцев заслужили уважение и признание многих европейцев», - подчеркнул он.

Председатель Европейского совета отметил, что со своей стороны делал возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в Европу. Не все удалось, не всегда он был таким эффективным, как хотел. «Простите меня, друзья. Но имеем также много причин быть довольными. И вам, украинцам, точно не за что чувствовать себя виновными. И в ЕС некоторые смотрели на меня как на проукраинского маньяка, мне говорили это в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим. Вы можете всегда на меня рассчитывать», - сказал Туск.

Вероятно, добавил европейский политик, это его последний визит в Украину в качестве председателя Европейского Совета.

Напомним, сегодня в Киеве начался 21-й саммит Украина-ЕС.