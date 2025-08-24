﻿
Полiтика

Напрацювання щодо гарантій безпеки для України будуть готові в найближчі дні, – Зеленський

Напрацювання щодо гарантій безпеки для України будуть готові в найближчі дні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом гарантії безпеки та спільну роботу у цьому напрямі з партнерами. Напрацювання будуть готові найближчими днями.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

– Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки, – розповів Зеленський.

Глава держави також обговорив з прем’єром Нідерландів дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні.

Зеленський висловив переконання, що зараз є реальний шанс закінчити війну і Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир.

Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли українських міст.

– Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання, – наголосив президент.

Крім того, Зеленський і Схооф говорили про спільні проєкти Києва та Австердама, про інвестиції в українське оборонне виробництво. Президент додав, що готуються важливі домовленості та зустрічі найближчим часом.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, лише після того як пропишуть всю інфраструктуру гарантій безпеки для України, стане зрозуміло, яку роль матимуть конкретні країни.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в Україніагресія рфгарантії безпеки для України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Спецпосланець США Кіт Келлог знову летить до України, – Reuters
Полiтика 22.08.2025 23:45:17
Спецпосланець США Кіт Келлог знову летить до України, – Reuters
Читати
Відкриття нового військового центру для українських та польських військових у Польщі
Свiт 22.08.2025 23:29:00
Відкриття нового військового центру для українських та польських військових у Польщі
Читати
Новий підхід до підтримки людей з інвалідністю
Здоров'я 22.08.2025 23:10:44
Новий підхід до підтримки людей з інвалідністю
Читати

Популярнi статтi