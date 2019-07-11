Брестский областной суд Беларуси объявил приговор 44-летнему белорусу по обвинению в участии в войне на Донбассе на стороне группировки «ДНР».

Мужчину признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и присудили наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима, сообщает Радио Свобода.

Обвиняемый – житель Бреста. До того, как уехал на Донбасс, работал на одном из предприятий города. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения.

Службу в белорусской армии обвиняемый не проходил по состоянию здоровья. На Донбасс приехал в 2015 году. Он пояснил суду, что «записался добровольцем по идейным соображениям». Его зачислили «рядовым в штурмовой полк морской пехоты». Сначала был «заместителем командира» боевой машины, потом – гранатометчик. Воевал под позывным «Ветерок». Он принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново (Пикуза) Волновахского района Донецкой области. В 2017 году полетел в Сирию.

22 мая 2018 белоруса зачислили рядовым в батальон «донецкой народной милиции». За несколько лет участия в военном конфликте на Донбассе он дважды был ранен: один раз в руку, второй – в ногу.

В конце 2018 уехал в Брест в отпуск. Но возвращаться назад не собирался из-за, как он заявил, «офицерского беспредела» в вооруженных формированиях боевиков. В Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. В отношении него возбудили уголовное дело и взяли под стражу, позже перевели под домашний арест.