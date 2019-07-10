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9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке ООС.

Также противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» - 8 раз.

В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевое травмирование.  

По данным разведки 9 июля трех оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции ООС.
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