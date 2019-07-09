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С 20 июля по 3 августа состоится международный крестный ход из Польши через Беларусь в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, ежегодно по этому пути проходят православные из Польши и Республики Беларусь, к которым присоединяются верующие УПЦ.

20 июля в направлении украинской границы к пограничному пункту «Доманово» на Волыни отправятся украинские верующие, чтобы встретить паломников из Польши и Беларуси, после чего все вместе отправятся в Почаевскую лавру, куда прибудут 3 августа - ко Дню праздника Почаевской иконы Божией Матери.

Международный крестный ход ежегодно начинается в Польше, проходит через Беларусь, через Волынь и Тернопольскую область и завершается в Почаевской лавре.
ForUm

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