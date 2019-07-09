За три месяца в Православную Церковь Украины не перешел ни один приход Украинской Православной Церкви.
Фото: УНН
Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ, передает УНН.
Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся ровно три месяца назад - 8 мая, когда к новосозданной Церкви присоединилась религиозная община села Новомихайловка Донецкой области.
Процесс перехода приходов из Украинской Православной Церкви в Православной Церкви Украины остановился из-за смены власти в Украине, а также из-за кризиса внутри ПЦУ, который возник на фоне заявлений Филарета.
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