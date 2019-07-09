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На Закарпатье верующие Украинской Православной Церкви почтят память афонской иконы «Скоропослушница» ночным крестным ходом.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевское епархии, ежегодный крестный ход из Ужгорода в Свято-Успенский женской монастырь села Домбоки Мукачевского района по случаю дня перенесения иконы Божией Матери «Скоропослушница» с Афона на Закарпатье состоится в ночь с 12 на 13 июля. 

Начнется крестный ход в пятницу, 12 июля, ориентировочно в 20.00 после молебна в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе Ужгорода. Всего за 11-12 часов ночного пути верующие пройдут расстояние более 30 км. К утру 13 июля крестный ход прибудет в Свято-Успенский женский монастырь, где праздничную литургию возглавит митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

«Издавна крестные ходы совершались во время тяжелых жизненных и общественных ситуаций, и, конечно же, для спасения собственной души. Во время нынешнего молитвенного пути особое внимание будет уделено молитве за мир в Украине и защите от беды родного Закарпатского края», - рассказали в пресс-службе епархии.
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