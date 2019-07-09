также в разделеРелигия
Верующие Буковины просят власти Черновцов проводить массовые гуляния после Петрова поста 3
В Одессе ко дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии православные организовали велопробег 11
В Виннице верующие УПЦ будут каждое воскресенье молиться возле захваченного Спасо-Преображенского собора 70
РПЦ: Консервативность Церкви и ее верность традициям не означают закрытость от мира 10
На Харьковщине верующие УПЦ крестным ходом почтили Песчанскую икону Богородицы 10
На Киевщине церковная община, ранее перешедшая в ПЦУ, вернулась в УПЦ 22
УПЦ КП подает в суд на Зорю 15
В Луцке ко дню православной семьи провели праздничный концерт 11
В Киевской области приход, который ранее перешел в ПЦУ, вернулся в УПЦ 38
В Винницкой области верующие УПЦ отпразднуют память Турковицкой иконы Божией Матери 16
В день православной семьи в УПЦ рассказали, чем гражданский брак отличается от церковного 21
На Сумщине священники УПЦ отепли украинского военнослужащего 15
Почаевская Лавра 13 июля собирает верующих УПЦ на родине преподобного Амфилохия 9
На Ровенщие отметили 25-летие Гощанского православного монастыря 10
В Крутах местные жители объявили о переходе церковной общины в ПЦУ без участия верующих 50
На Сумщине на месте явления Дубовичской иконы Божией Матери помолились сотни верующих УПЦ 8
Филарет (Денисенко) раскритиковал Томос и ПЦУ в интервью российскому телеканалу 17
Митрополит Онуфрий объяснил, чем отличается исповедь в храме от ежедневного покаяния 22

Накануне дня памяти святых благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, 7 июля, в выставочном зале Сумского епархиального управления открылась традиционная выставка прикладного искусства «Женщины за духовные ценности, за мир и согласие в стране и семье».

Фото: Православная Сумщина

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, открыл и благословил работу выставки митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий (Гутченко).

Для гостей мероприятия был организован праздничный концерт.

Епархиальная выставка проводится уже не первый год. В экспозиции представлены интересные художественные работы, выполненные мастерицами Сумской епархии в разных стилях вышивки, декоративного искусства и рукоделия. 

Посетить выставку, которая продлится до 18 июля, можно ежедневно с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Сумы, ул. Соборная, 31. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3796 грн.
7
Теги