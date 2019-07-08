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Ранее запрещенный в священнослужении за уклонение в раскол (переход в ПЦУ, - ред.), священник Николай Брега 8 июля принес покаяние и выразил желание вернуться в лоно Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук, Митрополит Антоний

Вместе со своим священником в лоно Церкви вернулись и прихожане Свято-Успенского храма села Морозовка Киевской области, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).

О возвращении в Церковь священник и прихожане заявили на встрече с митрополитом Бориспольским Антонием.
ForUm

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