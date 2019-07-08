В селе Подопригоры Лебединского района Сумской области 6 июля священники Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибшего от травм, полученных в зоне ООС военного Эдуарда Лободы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, чин погребения в сослужении духовенства района возглавил благочинный Лебединского церковного округа протоиерей Роман Андрухив.

Старший солдат, оператор-радиотелефонист 24-й отдельной механизированной бригады Эдуард Лобода умер 4 июля в больнице города Курахово от тяжелых ранений, полученных 3 июля в результате подрыва на мине вблизи Марьинка Донецкой области. Эдуард прикрыл побратимов от взрыва, приняв весь удар на себя.

Эдуард Лобода родился 02.01.1994 года в селе Подопригоры. На войне находился с 2016 года, сначала в качестве добровольца, был легендой тактической группы "Сапсан" Добровольческого Украинский Корпуса "Правый Сектор". В свое время работал инструктором по минно-саперному делу. В 2018-м перешел в ряды 24-й ОМБр.