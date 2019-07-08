также в разделеОбщество
8 июля. Картина дня 12
В ОБСЕ одобрили проект резолюции против «Северного потока-2» 21
По итогам саммита Украина-ЕС подписано 5 соглашений 28
СНБО провел заседание из-за телемоста с РФ 57
МОН разъяснило, должна ли школа ставить печать на документе об образовании 13
Укрзализныця планирует перевозить почту 37
Вышел трейлер украинского фильма «Иловайск» 37
Синоптик: В середине недели повеет осенью 14
Укравтодор показал фото новой бетонной трассы на Полтавщине 31
Архиепископ Зоря: Филарет принимал лекарства, которые резко ухудшили его здоровье 54
Благодаря фильму Оливера Стоуна западная аудитория получила возможность услышать позицию Медведчука, - телеведущая 21
Зеленский уволил первого замглавы АМКУ 58
Приговор по делу Гандзюк обжалован 28
Появилось видео «драки» Балуха в изоляторе, за которую ему продлили срок 50
ГПУ открыла дело из-за скандального телемоста 65
Дело Ефремова передадут в Киев 30
NewsOne отменил телемост с российским каналом 142
НСЖУ призвал NewsOne пересмотреть решение о проведении телемоста с РФ 15

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавт Елена Серова заявила, что она с борта Международной космической станции видела, как разрывались бомбы украинской армии на оккупированных территориях востока Украины.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Украинская армия осуществляет настоящий геноцид против собственного народа. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», - отметила она.

В свою очередь депутат от России Геннадий Онищенко, экс-санитарный врач РФ, который выступал позже, рассказал о «наличии на территории Грузии военно-биологической базы, которая сегодня несет огромную опасность».

«Такая же работа продолжается в Украине и других наших постсоветских республиках», - добавил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
901 грн.
40
Теги