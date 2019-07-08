На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавт Елена Серова заявила, что она с борта Международной космической станции видела, как разрывались бомбы украинской армии на оккупированных территориях востока Украины.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Украинская армия осуществляет настоящий геноцид против собственного народа. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», - отметила она.

В свою очередь депутат от России Геннадий Онищенко, экс-санитарный врач РФ, который выступал позже, рассказал о «наличии на территории Грузии военно-биологической базы, которая сегодня несет огромную опасность».

«Такая же работа продолжается в Украине и других наших постсоветских республиках», - добавил он.