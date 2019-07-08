В день памяти Дубовичской иконы Пресвятой Богородицы, на месте явления святыни в Сумской области, митрополит Почаевский Владимир совершил Божественную литургию.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, ему сослужили представители епископата и многочисленное духовенство епархии.
После чтения святого Евангелия проповедь произнес архиепископ Феодосий.
За Литургией была вознесена молитва о мире в Украине.
По завершении богослужения были вознесены молитвы к Пресвятой Богородице, святому великомученику Георгию и святому Харалампию.
Владыка Роман поблагодарил духовенство и верующих за совместную молитву и поздравил с праздником.
По преданию, явление иконы Пресвятой Девы, названной в честь села - Дубовичской (Дубовической), произошло в лесу, на берегу реки Реть в XVI в.
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