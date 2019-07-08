Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) поддержал проект резолюции об энергетической безопасности региона. За проект документа в воскресенье, 7 июля проголосовали 39 членов комитета, сообщает DW.

Среди прочего, в проекте резолюции упомянуты газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», пункт о которых предложила включить делегация США. В частности, «Северный поток – 2» «увеличивает зависимость от единственного источника» энергоресурсов, подчеркнул конгрессмен Соединенных Штатов Ли Зелдин. Это может отрицательно отразиться на «друзьях из Центральной и Восточной Европы», а также «привести к росту коррупции и нестабильности в регионе», добавил он.

«Турецкий поток» нацелен на «увеличение влияния России на другие страны», считает представитель делегации США. По словам Зелдина, демократические институты не должны «становиться заложниками» поставок энергоресурсов.

В свою очередь, турецкая делегация выступила против поправки американской стороны, расценив ее как «совершенно необоснованную и ошибочную». У европейских стран должно быть право выбирать, присоединяться ли им к «Турецкому потоку», подчеркнула турецкая сторона.

Оба газопровода планируют построить в 2019 году

Газопровод «Северный поток – 2», строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим «Северным потоком». Работы планируется завершить в 2019 году.

Проект «Турецкий поток» возник после того, как Еврокомиссия оспорила строительство «Южного потока» - четырех ниток газопровода из Анапы по дну Черного моря в Болгарию и далее в Австрию. Строительство «Турецкого потока», по которому планируется доставлять газ из Анапы на турецкое побережье, «Газпром» начал в мае 2017 года. Ожидается, что проект будет завершен до конца 2019 года.