Почетный патриарх Филарет дал интервью журналистке пропагандистского телеканала «Россия-24» Анне Афанасьевой.

Сюжет под названием «Ничего святого» обнародован на Youtube, пишет Громадське.

В частности, Филарет раскритиковал томос и деятельность Православной церкви Украины.

Кроме того, почетный патриарх рассказал о своих претензиях к документу и выразил несогласие с названием новой церкви.

Он также пожаловался на главу ПЦУ, заявив, что и Епифаний, и пятый президент Украины Петр Порошенко его «обманули».

«Если бы был задан вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел», — утверждает Филарет.

Патриарху также не нравится название Православная церковь Украины — по его мнению, оно свидетельствует, что церковь «не является независимой». Он считает, что название должно быть «Украинская православная церковь».

«Эта церковь имеет право служить только на территории Украины. Вне территории Украины — Европа, Америка, Канада, та же Россия, Австралия — это относится Константинопольскому патриарху», — заявляет он.

Патриарх назвал причину, почему он не возглавил ПЦУ.

«Они знают меня 50 лет. Когда я представлял Русскую православную церковь в Шамбези. Знают мою позицию и мою твердость. Поэтому не хотели иметь со мной дела, зная, что замышляют такой томос», — отмечает Филарет.

Напомним, 20 июня так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины. В постановлении «собора» также говорится, что патриархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

24 июня ПЦУ провела собственный Синод, на котором церковь подчинила себе все монастыри УПЦ Киевского патриархата.

Также члены Синода решили, что Филарет потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, однако оставили его в составе епископата.

Ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.

24 мая члены синода ПЦУ поддержали предстоятеля митрополита Епифания.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года.